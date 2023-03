Probabili formazioni Bayern Monaco-PSG: Messi e Mbappé all'esame Allianz Arena

Il PSG orfano di Neymar fa visita al Bayern Monaco di Choupo-Mouting, Muller e Musiala. Galtier punta sulla coppia d'assi Messi-Mbappé, oggi titolare.

Tutto pronto per la parata di stelle di questa sera all'Allianz Arena dove andrà in scena Bayern Monaco-PSG, l'ottavo di finale di Champions League con più 'hype', quello più atteso, una sorta di finale anticipata a causa della quale una delle due corazzate dovrà già abbandonare il torneo più importante.

La missione quarti è più in salita per i parigini che, dopo il ko dell'andata, sono costretti ad espugnare l'Allianz Arena per andare avanti nel torneo. Peccato che i bavaresi, mai sconfitti in questa Champions, siano imbattuti in casa da più di un anno, precisamente da gennaio 2022: Messi e compagni dovranno compiere una vera e propria impresa sportiva.

Nonostante sia orfano di Neymar, Galtier stavolta potrà contare su un Kylian Mbappé recuperato al 100%. Nella gara di un mese fa il francese, a mezzo servizio, era stato capace di entrare e ribaltare l'inerzia del match seppur senza incidere sul risultato (due reti annullate). Fu proprio lui due stagioni fa, in una delle gare di Champions più entusiasmanti degli ultimi anni, a rifilare una doppietta a domicilio al Bayern Monaco: in Germania finì 2-3. I tifosi parigini ricordano e incrociano le dita.

Oggi Mbappé sarà dal 1' accanto a Leo Messi per dare vita alla coppia d'assi assoluta protagonista nelle ultime tre vittorie del Paris contro Lille, Marsiglia e Nantes. Con loro due in campo tutto è possibile: lo sa bene anche Nagelsmann che, come ha rivelato Muller, ha preparato un piano tattico ad hoc per fermare il francese e l'argentino nonostante qualche problema in difesa.

Nel Bayern infatti mancheranno Pavard, espulso all'andata, e Hernandez, che non ha recuperato al meglio dal suo infortunio. Dietro, insieme a Upamecano e de Ligt, si scalda Stanisic. In mezzo Goretzka e Kimmich. Torna a disposizione Mané che partirà dalla panchina, così come Cancelo. A destra giocherà Coman, match winner dell'andata.

Nel PSG, due fuoriclasse a parte, ancora fiducia a Donnarumma nonostante l'errore col Nantes. Presenti i vari Ramos, Marquinhos, Hakimi, Verratti. Ci sarà anche l'ex Napoli Fabian Ruiz.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-PSG

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Sommer Stanisic, Upamecano, de Ligt; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Muller, Musiala; Choupo-Moting.

PSG (3-5-2): Donnarumma; Danilo Pereira, Ramos, Marquinhos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, Nuno Mendes; Messi, Mbappé.