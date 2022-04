Probabili formazioni Bayern Monaco-Borussia Dortmund: bavaresi a caccia del titolo

Ancora poche ore e scopriremo se il Bayern Monaco riuscirà a conquistare la decima Bundesliga consecutiva, la 32esima in totale: l'aritmetica arriverà con un successo all'Allianz Arena contro i rivali del Borussia Dortmund.

Sarà un 'Klassiker' con un clima meno elettrico rispetto alle precedenti edizioni, colpa dell'entusiasmo smorzato in casa bavarese: la clamorosa eliminazione subita in Champions League per mano del Villarreal ha lasciato il segno sotto l'aspetto del morale, tanto che nella tifoseria sembra prevalere la convinzione che l'ennesimo e imminente titolo domestico sia soltanto un magro premio di consolazione.

A quattro giornate dal termine, sono ben nove i punti di vantaggio sul club della Ruhr, costretto a vincere per tenere aperta la corsa al titolo ed evitare di assistere in maniera diretta al trionfo avversario: anche un pari avrebbe il sapore del successo per il Bayern, forte di una differenza reti di +60 nettamente superiore al +33 dei gialloneri.

Nagelsmann recupera tutti, compreso Süle che sarà uno dei componenti del trio di difesa assieme a Pavard ed Hernandez. Gnabry e Davies sulle corsie laterali, Kimmich e Goretzka centrali. Müller e Sané a supporto di bomber Lewandowski.

Per il polacco sfida nella sfida col collega Haaland, regolarmente punto di riferimento dell'attacco con Reus e Brandt a girargli attorno sugli esterni. Out il portiere Kobel, tra i pali sarà la volta di Hitz. Assenti anche Hazard, Hummels, Dahoud, Reyna e Meunier.

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Süle, Hernandez; Gnabry, Kimmich, Goretzka, Davies; Müller, Sané; Lewandowski.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Hitz; Passlack, Akanji, Pongracic, Rothe; Can, Bellingham, Guerreiro; Reus, Haaland, Brandt.