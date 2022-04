Bayern Monaco-Borussia Dortmund dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Bayern Monaco-Borussia Dortmund Data: 23 aprile 2022

23 aprile 2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: Sky Sport Uno (201)

Sky Sport Uno (201) Streaming: SkyGo, Now

Il Bayern Monaco è ad un passo dallo scrivere la storia e conquistare il decimo titolo consecutivo di campione di Germania. Tra la squadra di Nagelsmann e il Meisterschale c’è il Borussia Dortmund, secondo, ma con pochissime speranze reali di titolo.

I bavaresi si giocano il Klassiker con 9 punti di vantaggio e 4 giornate dal termine. Vincendo contro i gialloneri si laureerebbero campioni, altrimenti potrebbero dover aspettare la prossima giornata (in caso di pareggio) o addirittura la penultima (in caso di sconfitta).

Si tratta comunque di formalità, visto che anche la differenza reti al momento è nettamente favorevole: +60 contro +33. Insomma, al momento tra Nagelsmann e il primo campionato sembra esserci solo il tempo.

Il Borussia Dortmund va a caccia di una vittoria che all’Allianz Arena manca dal 2014 in Bundesliga e in assoluto dal 2017, in semifinale di DFB-Pokal. Il Bayern negli ultimi 6 Klassiker in casa ha segnato ben 28 reti e ha sempre vinto.

Di seguito tutte le informazioni su Bayern Monaco-Borussia Dortmund: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND

Il Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund si giocherà sabato 23 aprile alle ore 18:30 all’Allianz Arena. Il match è valido per la 31a giornata della Bundesliga 2021/22.

DOVE VEDERE BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND IN TV

Bayern Monaco-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky. I canali di riferimento per seguire il match sarà Sky Sport Uno, canale 201 del decoder.

BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND IN DIRETTA STREAMING

Il Klassiker sarà visibile anche in streaming su Sky Go, il servizio di streaming che Sky mette a disposizione dei propri abbonati, i quali potranno scaricare l’app su tablet o smartphone oppure connettersi al sito da pc o notebook.

L’alternativa è rappresentata da Now, che trasmette in streaming il meglio di Sky diviso in pacchetti.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND

Nagelsmann recupera tutti e ripropone la difesa a tre con il rientro di Süle, in vantaggio su Upamecano. Tornano anche Coman ed Hernandez, mentre Sané dovrebbe affiancare Müller e Lewandowski.

Haaland riferimento offensivo per Marco Rose, con gli uomini contati. Verso la conferma il giovane Rothe. Bellingham e Witsel a centrocampo, Akanji e Zagadou in difesa. Kobel proverà a stringere i denti: in caso, pronto Hitz. Sperano nel recupero Hazard, Passlack e Guerreiro. Out i vari Hummels, Dahoud, Reyna e Meunier.

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Süle, Hernandez; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Müller, Sané; Lewandowski.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Can, Akanji, Zagadou, Rothe; Witsel, Bellingham; Brandt, Reus, Wolf; Haaland.