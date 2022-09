Il polacco sfida subito i suoi ex compagni ritrovando il suo amico Müller: “Mané mi dice di non sbagliare a passargli la palla”.

Robert Lewandowski non l’ha mai nascosto, neanche pubblicamente: se c’era un avversario che proprio non avrebbe voluto incrociare subito alla fase a gironi della Champions League era proprio il Bayern Monaco, per ovvi motivi. E invece l’urna gli ha giocato un bel tiro mancino, ponendolo immediatamente contro il suo passato.

La partenza sprint con la maglia del Barcellona, con 9 goal segnati in 6 partite, non ha abbassato le medie pazzesche dell’attaccante polacco, che viaggia sui 50 a stagione nell’ultimo triennio. Merito è stato anche di Thomas Müller, assistman ideale che ha totalizzato 75 passaggi decisivi nello stesso arco di tempo. Molti dei quali proprio per il suo ex compagno d’attacco.

“Mané mi dice da giorni che non devo sbagliare e passare la palla a Robert” ha scherzato il vice-capitano bavarese sorridente in conferenza stampa.

La loro sfida nella sfida sarà uno dei tanti temi della serata dell’Allianz Arena, che tra le altre cose sembra già una sfida al vertice per comandare il gruppo C, lo stesso dell’Inter. Per Lewandowski il Bayern da avversario è un mini-tabù: in 14 precedenti ha segnato solo in 3 occasioni un totale di 5 goal, ma ne ha vinti ben 7, ovviamente tutti con il Borussia Dortmund.

La sua ultima sfida contro i Roten da avversario è del maggio 2014, la finale di DFB-Pokal vinta 2-0 dal Bayern di Guardiola sul Borussia di Klopp. Oggi apre un nuovo conto, sperando di risollevare il Barça dall’oblio degli scontri diretti coii tedeschi: 14 goal subiti negli ultimi 3 precedenti, 8-2 compreso. Voglia di rivalsa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BAYERN MONACO-BARCELLONA

BAYERN MONACO (4-2-2-2): Neuer; Pavard, de Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Sané; Gnabry, Mané. All. Nagelsmann

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Eric Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi