La Fiorentina a Basilea con l’obiettivo di ribaltare il 2-1 patito all’andata: in palio c’è il pass per la finale di Conference League.

Un’impresa per evitare che la lunga corsa europea si chiuda con il più grande dei rimpianti. La Fiorentina questa sera scenderà in campo al St. Jakob-Park di Basilea sapendo che non solo sarà attesa da una partita che metterà in palio una posta pesantissima, ma che per ottenerla dovrà riuscire a ribaltare la sconfitta interna patita una settimana fa davanti ai propri tifosi al Franchi.

La compagine gigliata si è portata ad un soffio dalla finale di Conference League, ma il 2-1 patito nella semifinale d'andata ha reso ogni discorso terribilmente in salita. L’obiettivo sarà dunque quello di provare a battere il Basilea in Svizzera per regalarsi la possibilità di continuare un percorso che possa portarla a sollevare al cielo un trofeo europeo dopo decenni di attesa.

La Fiorentina insegue dunque la sua seconda finale stagionale, dopo aver già agguantato il pass per quella di Coppa Italia (il 24 maggio a Roma contro l’Inter), e per l’occasione Vincenzo Italiano punterà tutto sui suoi uomini migliori. Nella difesa davanti a Terracciano, saranno Milenkovic e Martinez Quarta a comporre la coppia centrale, mentre Dodô e Biraghi presidieranno gli esterni.

Amrabat sarà il perno di una mediana completata da Bonaventura e Mandragora, mentre in attacco si rivedrà il recuperato Cabral (ex della gara) che sarà supportato da Ikoné e Nico Gonzalez.

Heiko Vogel disegnerà il suo Basilea con un 3-5-2 molto chiuso nel quale Lang, Nuhu e Pelmard comporranno il terzetto di difesa davanti ad Hitz.

All’andata la compagine elvetica è riuscita a mettere in crisi i viola grazie ad una compattezza difensiva abbinata a veloci contropiede e quindi in attacco toccherà a contra ad Augustin ed Amdoun, con il gioiello Diouf a centrocampo e Ndoye e Calafiori chiamati ad agire sugli esterni.

PROBABILI FORMAZIONI BASILEA-FIORENTINA

BASILEA (3-5-2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni. All. Vogel

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez. All. Italiano