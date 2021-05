Probabili formazioni Barcellona-Atletico Madrid: Messi e Suarez si giocano la Liga

Giornata cruciale per le sorti della Liga: l'Atletico Madrid capolista di scena al 'Camp Nou' di Barcellona in una sfida tra Messi e Suarez.

Atletico Madrid 74, Real Madrid e Barcellona 74, Siviglia 70. Con 360 minuti ancora da giocare, sono ben quattro le squadre della Liga in lotta per la conquista del titolo e la 35esima giornata si appresta ad essere quella più importante per determinare quelli che saranno i verdetti finali.

Ad affrontarsi tra loro, infatti, tutte le prime della classe: il Real Madrid ospita il Siviglia, mentre al 'Camp Nou' di Barcellona arriva l'Atletico Madrid. Una sceneggiatura entusiasmante per un finale che si preannuncia accesissimo, dove i singoli dettagli faranno la differenza.

Per i 'Colchoneros' la trasferta catalana evoca dei bellissimi ricordi: fu proprio in quello stadio che nel 2014 i ragazzi di Simeone festeggiarono l'ultimo trionfo in Liga, ed è su questo precedente che si fondano i buoni propositi per la vittoria e il conseguente rafforzamento del primo posto.

Sarà Messi contro Suarez, duello tra amici di vecchia data che, all'andata, saltò: 'colpa' dell'uruguaiano e della sua positività al Covid-19 che gli impedì di prendere parte al successo dei suoi al 'Wanda Metropolitano' (rete decisiva di Carrasco).

Koeman punta sulla coppia offensiva formata dalla 'Pulce' e da un altro grande ex, Griezmann, con Dest e Jordi Alba a correre sulle due fasce. De Jong e Pedri interni ai lati del regista Busquets. Tra i tre di difesa spazio per Mingueza con Piqué e Lenglet, davanti alla porta di Ter Stegen.

Retroguardia a tre anche per Simeone: Savic, Gimenez ed Hermoso a protezione dei pali di Oblak. Koke e Saul tandem centrale della zona nevralgica, Trippier e Carrasco impiegati sulle corsie esterne. Nel tridente d'attacco Llorente e Lemar a supporto di bomber Suarez.

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Griezmann. All. Koeman

ATLETICO MADRID (3-4-3): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Trippier, Koke, Saul, Carrasco; Llorente, Suarez, Lemar. All. Simeone