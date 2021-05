Barcellona-Atletico Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La gara che può valere la stagione: Barcellona contro Atletico Madrid. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

BARCELLONA-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Atletico Madrid

Barcellona-Atletico Madrid Data: 8 maggio 2021

8 maggio 2021 Orario: 16.15

16.15 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Liga più avvincente di sempre sta per arrivare alla sua conclusione. Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid: tutte possono vincere il trofeo a quattro gare dal termine. Sembra essere invece sfumata la possibilità del Siviglia, caduto nell'ultima giornata.

Segui Barcellona-Atletico Madrid in diretta streaming su DAZN

Il 35esimo turno sarà essenziale per le sorti del campionato, visto che il destino ha voluto i due scontri diretti nello stesso weekend: il Siviglia se la vedrà contro il Real Madrid, mentre la capolista Atletico Madrid sarà di scena in casa del Barcellona.

E' proprio l'Atletico Madrid a guidare la classifica del campionato spagnolo, con soli due punti su Barcellona e Real Madrid: i blaugrana hanno bisogno di vincere per scavalcare il team Simeone, che in caso di vittoria dovrebbe aspettare solo la gara tra Blancos e Siviglia per allungare.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Barcellona-Atletico Madrid: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO BARCELLONA-ATLETICO MADRID

Barcellona-Valladolid, uno dei due big match del 35esimo turno di Liga, si giocherà sabato 18 maggio 2021: appuntamento al Camp Nou di Barcellona alle 16:15. Non saranno presente i tifosi, ancora una volta.

Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN , che detiene i diritti della Liga. Gli abbonati potranno seguirla tramite una moderna smart tv, collegandosi con l'app presente, oppure utilizzando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli abbonati a DAZN potranno seguire Barcellona-Atletico Madrid in diretta streaming esclusiva collegandosi al sito della piattaforma oppure scaricando l'app. In entrambi i casi basterà essere muniti di un dispositivo come pc, tablet o smartphone.

Dopo il fischio finale di Barcellona-Atletico Madrid, saranno disponibili on demand sia gli highlights che la partita integrale.

Anche su Goal si potrà seguire tutto quello che riguarda la sfida tra Barcellona e Atletico Madrid: dalle scelte dei due allenatori fino al racconto live dell'incontro, attraverso la consueta diretta testuale.

Classica difesa a tre per Koeman, con Piqué centrale e De Jong tornato a centrocampo con Busquets e Pedri. In avanti l'ex Griezmann affianca Messi, Dembelé verso la panchina.

Difesa a tre anche per Simeone, con Hermoso insieme a Savic e Gimenez. Koke e Saul coppia mediana, mentre c'è Llorente a completare il tridente con Suarez e Lemar.

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Griezmann. All. Koeman

ATLETICO MADRID (3-4-3): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Trippier, Koke, Saul, Carrasco; Llorente, Suarez, Lemar. All. Simeone