PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-UDINESE

Problemi in difesa per l'Atalanta di Gasperini: le tante defezioni costringono gli orobici al cambio modulo. Nell'Udinese, assenti Pereyra e Deulofeu.

L' Atalanta si rituffa sul campionato dopo la rimonta subita in Champions League a 'Old Trafford' per mano del Manchester United e ospita al 'Gewiss Stadium' di Bergamo l' Udinese di Gotti nella nona giornata del campionato di Serie A.

Gian Piero Gasperini deve fare i conti con una lista di infortunati ben nutrita. Problemi soprattutto in difesa per l'allenatore dell'Atalanta, con le condizioni di Demiral e Toloi che saranno valutate nelle prossime ore. In caso di forfait, gli unici centrali a disposizione saranno Palomino e Lovato: possibile passaggio alla difesa a quattro, con Mahele e Zappacosta sugli esterni.

In mezzo al campo tocca ancora a De Roon e Freuler, con Koopmeiners che si accomoda in panchina. Zapata sarà il riferimento offensivo, con il tridente formato da Malinovskyi, Pasalic e Muriel alle spalle del colombiano. Ilicic è a rischio panchina, nonostante la doppietta contro l'Empoli.

Nell'Udinese, Gotti deve rinunciare allo squalificato Pereyra, espulso contro il Bologna. Il tecnico dei friulani conferma il suo 3-5-2 con Samir,Nuytinck e Becao in difesa.

Ballottaggio a sinistra tra Strygen Larsen e Udogie, con il primo favorito, mentre sull'altra corsia torna Molina dall'inizio. In mezzo al campo, Walace ricoprirà il ruolo di regista, con Makengo e Arslan ai suoi lati.

Gotti potrebbe perdere in avanti Deulofeu, fermato da un problema in allenamento. Al suo posto ci sarà Pussetto a far coppia con Beto, in goal nell'ultimo match contro il Bologna.

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Lovato, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Wallace, Makengo, Stryger Larsen; Pussetto; Beto. All. Gotti