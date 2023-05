Probabili formazioni Atalanta-Spezia: Gasperini punta su Muriel e Zapata

L’Atalanta ospita lo Spezia in un match valido per il trentatreesimo turno di campionato: in palio punti pesantissimi.

Sarà una sfida tra squadre che hanno obiettivi molto diversi, quella che questa sera vedrà opposte Atalanta e Spezia. A Bergamo infatti, verranno messi in palio punti fondamentali tanto in ottica Europa, quanto in ottica salvezza.

Gli orobici, che sono reduci da due vittorie consecutive, andranno alla ricerca di quella terza affermazione che possa consentire loro di continuare a scalare la classifica o, quanto meno, di tenere la scia di quelle rivali che attualmente occupano le posizioni che valgono una qualificazione alla prossima Champions League.

Gli Aquilotti, viceversa, non vincono una partita dallo scorso 10 marzo, hanno messo in cascina un solo punto nelle ultime tre uscite e, complice l’improvvisa accelerata del Verona, sono stati totalmente risucchiati nella lotta per non retrocedere.

Gian Piero Gasperini disegnerà l’Atalanta con un 3-4-1-2 nel quale, davanti a Sportiello, saranno Toloi, Djimsiti e Scalvini a comporre il terzetto di difesa. Maehle e Zappacosta presidieranno gli esterni, con De Roon e Koopmeiners in mediana, mentre Pasalic agirà da trequartista alle spalle di Zapata e Muriel.

Leonardo Semplici si affiderà ad un 4-3-3 nel quale Ampadu e Nikolaou comporranno la coppia centrale di difesa davanti a Dragowski, mentre Amian e Bastoni si sistemeranno da esterni di destra e sinistra.

Chiavi del centrocampo affidate ad Ekdal, con Bourabia ed Esposito interni, mentre in attacco sarà Shomurodov a prendere il posto dell’infortunato Nzola. A suo supporto ci saranno Verde e Gyasi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SPEZIA

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Muriel.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ekdal, Esposito; Verde, Shomurodov, Gyasi.