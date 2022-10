Probabili formazioni Atalanta-Sassuolo: duello Pasalic-Ederson per una maglia

Il pareggio subìto in rimonta a Udine e il successo del Napoli a Cremona hanno tolto il primo posto all'Atalanta: a Bergamo arriva il Sassuolo.

Il 2-2 imposto in rimonta dall'Udinese ha leggermente smorzato l'entusiasmo in casa Atalanta, che per la prima volta ha dovuto fare i conti con due goal subiti all'interno della stessa partita: risultato che, unitamente al 4-1 del Napoli a Cremona, ha fatto scivolare i nerazzurri al secondo posto, a due lunghezze dai partenopei.

Per non perdere definitivamente la rotta servirà un buon risultato contro il Sassuolo, a sua volta battuto dall'Inter al 'Mapei Stadium' una settimana fa: bilancio perfettamente in pari fin qui per i neroverdi, con vittorie, pareggi e sconfitte equamente distribuite in nove partite.

Gasperini privo di Hateboer, squalificato: chance per Soppy a destra, con Maehle ad agire sull'out opposto. Pasalic ed Ederson sono in lotta per una maglia sulla trequarti, a supporto del duo composto da Lookman e Muriel, la cui intesa in campo sta facendo le fortune della 'Dea'. Djimsiti in panchina dopo il ritorno agli allenamenti in gruppo, ancora out Zapata e Musso: tra i pali spazio nuovamente a Sportiello.

Dionisi riaccoglie Berardi e Traoré, i quali hanno risolto i rispettivi problemi fisici e sono pronti ad accomodarsi in panchina: nessun dubbio in avanti, con Ceide e Laurienté ai lati della punta centrale Pinamonti, vicino all'approdo a Bergamo in estate. Scolpiti sia il centrocampo che la difesa a protezione della porta di Consigli.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Muriel.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide.