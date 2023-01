La squadra di Gasperini accoglie la Salernitana e cerca il secondo successo di fila: Hojlund titolare con Lookman. Negli ospiti fuori Piatek.

L’Atalanta cerca continuità dopo il successo a Bologna e accoglie al Gewiss Stadium una Salernitana a caccia di punti e reduce dal pari casalingo contro il Torino.

Gli orobici vogliono restare in scia all’Inter al quarto posto, mentre dall’altra parte Davide Nicola vuole interrompere il trend negativo con soli due punti nelle ultime cinque gare in Serie A.

Gasperini è pronto a confermare Hojlund in avanti. Il danese giocherà al posto di Zapata e in coppia con Lookman. Solo panchina per il colombiano. Sulla trequarti agirà Koopmeiners, con De Roon e Ederson in mezzo al campo. Hateboer e Zappacosta saranno gli esterni, mentre in difesa tocca a Toloi, Palomino e Scalvini. Attenzione a Boga, che dopo i due assist di Bologna potrebbe strappare una maglia da titolare in extremis. Recuperato Muriel.

Dall’altra parte, Nicola deve rinunciare a Daniliuc, Maggiore, Sepe, Bronn e Mazzocchi. Nel 3-4-2-1, la retroguardia a difesa della porta di Ochoa sarà formata da Lovato, Fazio e Pirola. Scelte già fatte sulle corsie esterne con Candreva a destra e Bradaric a sinistra. In regia ci sarà Coulibaly, con uno tra Nicolussi Caviglia e Bohinen accanto a lui. Dia sarà la punta con Vilhena e Bonazzoli ad agire alle sue spalle.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SALERNITANA

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, Højlund.

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Lovato, Fazio, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Vilhena; Dia, Bonazzoli.