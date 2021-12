L'Atalanta sogna in grande di poter competere per lo Scudetto, la Roma vuole riavvicinare le prime 4 della classifica e non allontanarsi troppo dalla zona Champions. La sfida del Gewiss Stadium, fra gli anticipi più interessanti della 18ª giornata di Serie A, mette in palio 3 punti pesanti per le squadre di Gasperini e Mourinho.

Il tecnico di Grugliasco è intenzionato a schierare l'ucraino Malinovskyi e Pasalic, favoriti su Ilicic e Pessina, a sostegno del centravanti Duvan Zapata sulla trequarti. Al centro della difesa a tre Demiral potrebbe spuntarla su Djimsiti accanto a Toloi e Palomino.

Mourinho non avrà a disposizione il giovane attaccante Felix Afena-Gyan, squalificato, e degli infortunati El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini e Spinazzola, ma recupera Nicolò Zaniolo, che dovrebbe giocare da attaccante accanto al centravanti Abraham ed essere dunque preferito dallo Special One a Borja Mayoral e a Shomurodov.

In difesa non è certa la presenza di Smalling: ma il centrale inglese sta stringendo i denti per recuperare da un acciacco rimediato contro lo Spezia e affiancare Mancini e Ibañez.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-ROMA

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.