Sfida di altissima classifica a Bergamo dove l'Atalanta, seconda a -5, ospita il Napoli. Spalletti senza Kvaratskhelia, Gasp rilancia Zapata.

Prima contro seconda, Atalanta-Napoli classifica alla mano è il vero big-match di una giornata in cui si giocheranno anche il derby d'Italia tra Juventus e Inter e il derby della Capitale tra Roma e Lazio.

Il Napoli, attualmente primo e ancora imbattuto in campionato, ha l'occasione di allungare ulteriormente in classifica mentre l'Atalanta in caso di successo di porterebbe a -2 dagli azzurri e avanzerebbe la sua seria candidatura alla corsa Scudetto.

Spalletti deve fare a meno del suo uomo migliore, Kvaratskhelia infatti è stato fermato dalla lombalgia e non è neppure partito per Bergamo. Al suo posto nel tridente con Lozano e Osimhen dovrebbe giocare Raspadori a sinistra, anche se non è escluso l'utilizzo dal 1' di Politano (in tal caso, Chucky spostato sull'out mancino dell'attacco) o Elmas.

Per il resto in campo ovviamente la formazione migliore con l'eccezione di Rrahmani, ancora ai box causa infortunio. Meret in porta, Kim e Juan Jesus al centro della difesa con Di Lorenzo e Mario Rui nel ruolo di terzini. A centrocampo Lobotka, Anguissa e Zielinski.

Gasperini rilancia Zapata da titolare in attacco accanto a Lookman. Alle loro spalle agirà Pasalic. De Roon ce la fa e giocherà in mezzo al campo accanto a Koopmeiners, Hateboer e Mahele sugli esterni. Demiral guida la difesa completata da Toloi e Dijmsiti davanti a Musso.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-NAPOLI

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti.