Probabili formazioni Atalanta-Napoli: Boga unica punta per gli orobici

Tra i match di cartello del trentunesimo turno di Serie A, c’è certamente quello che vedrà opposte l’Atalanta ed il Napoli. A Bergamo infatti verranno messi in palio punti pesanti per l’alta classifica, punti che potrebbero dire molto sia in ottica Scudetto che in ottica qualificazione alla Champions League.

Gli orobici, che sono reduci dal successo ottenuto sul campo del Bologna, sono chiamati a non perdere il treno quarto posto e puntano quindi ad ottenere quel risultato che, considerando che hanno anche una partita da recuperare, potrebbero riportarli nella scia della Juventus.

I partenopei sono invece pianamente in corsa per il titolo e sono staccati di soli tre punti dal Milan capolista. Nelle ultime due uscite hanno battuto Verona ed Udinese, risultati questi che hanno consentito loro di mettersi alle spalle proprio la sconfitta interna patita contro i rossoneri.

Per l’occasione, Gian Piero Gasperini si affiderà ad un 3-4-2-1 nel quale, davanti a Musso, saranno Djimsiti, Demiral e Palomino a completare il pacchetto difensivo.

Hateboer e Zappacosta presidieranno gli esterni, mentre in mediana toccherà a De Roon e Freuler. In avanti, a supporto dell’unica punta Boga, agiranno Malinovskyi e Koopmeiners.

Luciano Spalletti disegnerà il suo Napoli con un 4-3-3 nel quale la linea difensiva davanti ad Ospina sarà composta da Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus e Mario Rui.

Chiavi del centrocampo affidate a Lobotka, con Anguissa e Fabian Ruiz che andranno a completare la mediana. In attacco, Mertens sarà il perno centrale di un tridente completato da Politano e Insigne.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-NAPOLI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Boga.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.