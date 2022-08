Seconda giornata di Serie A, l'Atalanta affronta il Milan a Bergamo: Lookman più di Muriel, Pioli sceglie Messias e conferma sia Brahim che Rebic.

Primo big match della stagione 2022/2023 e primo derby lombardo tra i diversi previsti. L'Atalanta di Gasperini affronta il Milan di Pioli nel secondo turno di Serie A: in palio punti essenziali dopo la vittoria dell'Inter e il pareggio della Lazio nei primi incontri.

L’Atalanta disputa l’esordio casalingo stagionale in Serie A ospitando il Milan per la prima volta dalla stagione 1955/56: in quell’occasione i nerazzurri vinsero 4-3. Relativamente alle partite giocate a Bergamo, solo il 24 dicembre 1950 sono stati realizzati più reti, ben 11 (7-4 per i rossoneri).

L'Atalanta gioca con Lookman (che ha sorpassato Muriel) e Zapata come terminali offensivi, supportati da Pasalic. Koopmeiners e De Roon sono gli interni, con Hateboer e Maehle esterni di centrocampo. Davanti a Musso conferma per Okoli, in difesa con Demiral e Toloi.

Il Milan punta su Rebic centravanti, supportato da Leao, Brahim Diaz e Messias sulla trequarti. In mediana spazio a Tonali e Bennacer, mentre in porta ci sarà come di consueto Maignan. Difesa a quattro composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Panchina per Giroud, ko Krunic.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic.