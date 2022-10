Probabili formazioni Atalanta-Lazio: Felipe Anderson al centro del tridente biancoceleste

Match di altissima classifica a Bergamo, dove l’Atalanta ospita la Lazio: Maurizio Sarri dovrà rinunciare al bomber Immobile.

Sarà una sfida che vedrà opposte due tra le squadre più in forma del campionato, quella che si giocherà nel tardo pomeriggio di domenica a Bergamo. Protagoniste al Gewiss Stadium, in uno dei big match dell’undicesimo turno di Serie A, saranno infatti Atalanta e Lazio.

Gli orobici, che sono ancora imbattuti nel torneo, andranno a caccia di quei punti che consentano loro di riprendersi la vetta in solitaria in classifica, in attesa poi della risposta del Napoli che sarà impegnato sul campo della Roma.

Gli uomini di Gasperini si sono infatti issati fino a quota 24, ovvero a due lunghezze di distanza proprio dai partenopei e dal Milan che però è già sceso in campo sabato.

Ventuno sono invece i punti di una Lazio in serie positiva da cinque giornate: i capitolini, dopo aver inanellato quattro successi consecutivi, sono reduci dal pareggio interno ottenuto contro l’Udinese.

L’Atalanta si sistemerà in campo con un 3-4-1-2 nel quale, davanti a Sportiello, saranno Scalvini, Okoli e Djimsiti (al rientro dopo il lungo infortunio al perone) a completare il pacchetto difensivo.

Hateboer e Soppy presidieranno gli esterni, mentre in mediana spazio alla solita coppia De Roon-Koopmeiners. In attacco ci sarà Lookman con Muriel, con Pasalic chiamato ad agire da trequartista.

Consueto 4-3-3 per Maurizio Sarri che, davanti a Provedel, sistemerà una linea che prevederà Patric e Romagnoli al centro, con Lazzari e Marusic sistemati sugli out di destra e sinistra.

Chiavi del centrocampo affidate a Cataldi, con Milinkovic-Savic e Vecino (in ballotaggio serrato con Luis Alberto) interni, mentre in attacco sarà Felipe Anderson, complice l’infortunio di Immobile, a posizionarsi al centro del tridente. A suo supporto ci saranno Pedro e Zaccaghi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-LAZIO

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Scalvini, Okoli, Djimsiti; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Hateboer; Pasalic; Lookman, Muriel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.