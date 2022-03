Probabili formazioni Atalanta-Genoa: Boga partner di Malinovskyi, fuori Muriel

Il blitz della Juventus nella tana della Sampdoria obbliga l'Atalanta a non fallire il prossimo appuntamento col Genoa: 9 punti e due gare in meno rispetto ai bianconeri, per ora riferimenti per il quarto posto che varrebbe il ritorno in Champions League.

Gli orobici hanno offerto risposte confortanti nell'andata dell'ottavo di finale di Europa League: 3-2 al Bayer Leverkusen griffato da Malinovskyi e dalla doppietta di Muriel. Proprio il colombiano si appresta a partire dalla panchina per lasciare spazio a Boga, partner offensivo dell'ucraino. Alle loro spalle troviamo Pasalic.

Pessina in ballottaggio con Freuler per giocare accanto a Koopmeiners (De Roon è squalificato), Maehle e Pezzella i due esterni a tutta fascia. Dietro dovrebbe toccare a Djimsiti, in leggero vantaggio su Demiral: a completare il reparto Toloi e Palomino, Musso guardiano dei pali.

Blessin in emergenza tra squalifiche (Rovella e Sturaro) e vari infortuni: Destro terminale offensivo, supportato da Gudmundsson, Melegoni e Yeboah. Portanova arretrato sulla linea di Badelj. Ghiglione e Vasquez i terzini, Maksimovic e Østigard centrali di difesa davanti a Sirigu.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Pessina, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic; Malinovskyi, Boga. All. Gasperini

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Ghiglione, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Portanova, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Yeboah; Destro. All. Blessin