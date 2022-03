Atalanta-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATALANTA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Genoa

Atalanta-Genoa Data: 13 marzo 2022

13 marzo 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La 29ª giornata di Serie A propone Atalanta-Genoa tra le sfide in programma, con la voglia d'Europa dei bergamaschi che s'incrocia con le residue speranze di salvezza dei genovesi.

L'Atalanta sta vivendo un momento non semplice dal punto di vista dei risultati. Nelle ultime 5 giornate i bergamaschi hanno perso 3 volte, che li hanno portato a subire il sorpasso sia della Juventus che della Roma. I nerazzurri hanno però una gara da recuperare rispetto a queste due squadre.

Alexander Blessin può tranquillamente essere soprannominato 'Mister X'. Da quando si è seduto sulla panchina del Genoa, in 6 giornate ha raccolto altrettanti pareggi. Un'inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto nei mesi precedenti ai grifoni, ma non esattamente la svolta necessaria sul piano dei risultati per credere con più convinzione nella salvezza.

Per trovare una vittoria del Genoa a Bergamo, bisogna risalire alla stagione di Serie A 2015/16. Era il 10 gennaio 2016 quando i rossoblù, all'epoca allenati dall'attuale mister atalantino Gasperini, s'imposero per 0-2 sui nerazzurri di Reja grazie ai goal di Dzemaili e Pavoletti.

Nelle righe seguenti di questo articolo troverete molte altre informazioni utili riguardo ad Atalanta-Genoa, dagli aggiornamenti relativi alle formazioni ai canali che trasmetteranno la partita in tv e in streaming.

ORARIO ATALANTA-GENOA

La sfida tra Atalanta e Genoa verrà giocata domenica 13 marzo 2022, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE ATALANTA-GENOA IN TV

Tramite un abbonamento a DAZN, sarà possibile assistere al confronto tra le formazioni allenate da Gasperini e Blessin. Avendo una moderna smart tv basterà accedere all'apposita app e selezionare l'evento desiderato, mentre un televisore non di ultima generazione va collegato a console da gioco come Xbox e PlayStation o a dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

ATALANTA-GENOA IN DIRETTA STREAMING

L'applicazione di DAZN può essere scaricata anche per smartphone e tablet, grazie ai quali è possibile assistere alla partita in streaming. In alternativa, è possibile collegarsi al sito ufficiale della piattaforma tramite pc e notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Gabriele Giustiniani a raccontare Atalanta-Genoa per DAZN, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

IN DIRETTA SU GOAL

Sul nostro portale non vi faremo perdere nulla del match del 'Gewiss Stadium'. Accedendo a Goal e andando sulla cronaca testuale del match, potrete viverne le emozioni dal primo all'ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-GENOA

3-4-2-1 da parte di Gasperini, che davanti a Musso schiera una difesa con Toloi, Demiral e Palomino. In mediana, con de Roon out per squalifica, giocheranno Freuler e Koopmeiners, mentre i due esterni saranno Hateboer e Maehle. Sulla trequarti Pessina a sostegno di Boga e Malinovskyi.

Blessin risponde con il 4-2-3-1, con Sirigu tra i pali, Maksimovic e Østigard centrali mentre Hefti e Vasquez posizionati nel ruolo di terzini. In mediana possibile impiego di Frendrup come partner di Badelj, mentre in avanti Gudmundsson, Amiri e Yeboah agiranno alle spalle di Destro.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Boga.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Frendrup, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro.