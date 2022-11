Probabili formazioni Argentina-Messico: Lautaro confermato, fuori Paredes

Argentina e Messico si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi di Qatar 2022: Messi e compagni non possono concedersi passi falsi.

Seconda partita e primo bivio per l’Argentina a Qatar 2022. La compagine Albiceleste, dopo l’incredibile sconfitta patita dal debutto contro l’Arabia Saudita, si riscopre già nella condizione di non poter più permettersi errori.

Suo avversario nella seconda giornata della fase a gironi sarà il Messico che, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto contro la Polonia, andrà alla ricerca di quei punti che possano rendere più in discesa il cammino che conduce agli ottavi di finale.

L’Argentina, che rischia una clamorosa eliminazione già alla fase a gironi, per l’occasione si sistemerà con un 4-3-3 nel quale, davanti a Martinez, saranno Montiel, Otamendi, Lisandro Martinez ed Acuna a comporre la linea difensiva.

Nell'Argentina Guido Rodriguez potrebbe essere il perno di una mediana completata da De Paul ed Enzo Fernandez, con Paredes in panchina mentre in attacco sarà Lautaro Martinez ad agire da centravanti, supportato da Messi e Di Maria.

Il Messico può passare al 3-4-1-2 per contrastare il tridente di Scaloni, con Araujo in difesa e Alvarez e Gallardo chiamati a presidiare gli esterni. In avanti Vega e Lozano saranno sostenuti da Chavez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ARGENTINA-MESSICO

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna; De Paul, G. Rodriguez, E. Fernandez; Messi, Lautaro, Di Maria.

MESSICO (3-4-1-2): Ochoa; Araujo, Montes, Moreno; Alvarez, Herrera, Guardado, Gallardo; Chavez; Vega, Lozano.