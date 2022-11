Probabili formazioni Arabia Saudita-Messico: le speranze del Tri sono in Jimenez

Il Messico spera di agganciare il secondo posto, l'Arabia è in piena corsa per la qualificazione e può mirare al primo, ma con tante defezioni.

Dopo aver battuto l'Argentina nella primissima uscita, l'Arabia Saudita vuole completare l'opera centrando il passaggio agli ottavi di finale: dovrà battere il Messico per avere la certezza di poter essere tra le migliori 16 d'Europa.

La sconfitta con la Polonia ha frenato l'ascesa degli uomini di Renard, mentre il Tri è ancora alla ricerca del primo successo in assoluto: è a un solo punto, frutto dello 0-0 con la Polonia, con un rigore salvato da Ochoa su Lewandowski.

Finora il Mondiale è stato una delusione, ma ancora nulla è perduto: una vittoria può rimettere in corsa il Messico per il secondo posto, anche se tanto dipenderà dalla differenza reti.

Il Tata Martino affida il proprio attacco all'esperienza di Raul Jimenez, augurandosi che i suoi riescano a muovere lo zero dalla casella dei goal segnati: a supporto dell'attaccante del Wolverhampton, che è in lizza con Martin, i soliti Lozano e Vega.

Non sono previste grosse sorprese nemmeno negli altri reparti, con il ritorno alla difesa a quattro che sembra scontato. Guardado in panchina, Chavez ed accompagneranno Edson Alvarez nella linea mediana, ma occhio a Pineda. Uno tra Sanchez e Kevin Alvarez a destra.

Tante defezioni per l'Arabia Saudita, che è priva del fantasista Al-Faraj per infortunio, così come Al-Shahrani e Al-Burayk, ovvero i due esterni mancini di difesa. Squalificato a centrocampo Al-Malki. Sarà 4-3-3, con Al-Najej inserito in mediana e il solito tridente. In difesa più Al-Amri di Al-Tambakti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ARABIA SAUDITA-MESSICO

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulayhi, Al-Ghannam; Al-Abed, Al-Najei, Kanno; Al-Buraikan, Al-Shehri, S. Al-Dawsari.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; J. Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Lozano, Jimenez, Vega.