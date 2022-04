Football Manager 2022 gratis: su Steam e Xbox per pochi giorni

Quando si parla di videogiochi calcistici manageriali non si può non pensare a Football Manager. Il titolo pubblicato da SEGA è giunto all'edizione 2022 e appassiona ogni anno milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Vestire i panni di un allenatore e gestire un team per provare a vincere i più grandi trofei al mondo.

Uscito a fine 2021, Football Manager 2022 è disponibile su Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS, iOS, Android e Nintendo Switch. Ad aprile il grande annuncio da parte dei canali social del videogioco di Sports Interactive: il titolo sarà disponibile per tutti free-to-play.

Offerta a tempo quella di Football Manager gratis, ma comunque opportunità golosa per chi volesse utilizzarlo senza pagare per qualche giorno, per poi decidere di acquistare il titolo completo al termine del periodo di prova, che avrà tutte le funzionalità base.

FOOTBALL MANAGER 2022 GRATIS: FINO A QUANDO

E' possibile utilizzare Football Manager gratis dal 7 all'11 aprile 2022. Basterà scaricarlo su Steam ed Xbox, dunque tramite Microsoft Windows, macOS, Xbox One o Xbox Series X/S per utilizzarlo senza dover acquistare il gioco completo, che tornerà a pagamento dal 12 aprile 2022.

COSA SUCCEDE AL TERMINE DEL PERIODO GRATIS?

Dal 12 al 21 aprile 2022, sarà possibile acquistare il titolo di SEGA e Sports Interactive con il 33% di sconto. In pratica per dieci giorni Football Manager 2022 costerà 36,84 euro invece di 54,99, prima di tornare a questo prezzo fino a nuovi aggiornamenti o promozioni.

FM 22 SU SWITCH E ANDROID

Football Manager non sarà gratis su Nintendo ad aprile, ma avrà uno sconto del 10% fino al 21 del mese. Su Android, invece, il titolo è scontato di tre euro (6,99) rispetto ai 9,99 iniziali.