Flamini non molla: il Getafe lo ingaggia per la seconda volta

Dopo avergli detto addio lo scorso giugno, Mathieu Flamini è nuovamente diventato un giocatore della compagine spagnola del Getafe.

L'ex Milan ed Arsenal Mathieu Flamini non ne vuole ancora sapere di appendere le scarpette al chiodo. Dopo aver indossato nell'ultima stagione la maglia del Getafe , il centrocampista francese è stato nuovamente ingaggiato dalla compagine spagnola.

Pur non essendoci alcun comunicato ufficiale Flamini, che da un paio di settimane si allenava nuovamente con la squadra, è stato convocato per il match giocato venerdì contro il Girona ed è anche entrato in campo all'82' minuto, giocando gli ultimi scampoli di partita e venendo pure ammonito.

Probabile quindi che abbia sottoscritto un altro contratto fino al termine della stagione regolare. Nel 2017-2018 aveva collezionato 8 presenze da febbraio a maggio.