Flamengo-River Plate: dove vederla in tv e streaming

Flamengo e River Plate si sfidano nella finale di Copa Libertadores: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La grande attesa sta per finire. Flamengo e River Plate si apprestano a sfidarsi nel match che sancirà quale delle due squadre potrà fregiarsi per un anno del titolo di campione del Sudamerica: la finale di Copa Libertadores.

Le due compagini si affronteranno in un atto finale che di fatto è già entrato nella storia, visto che per la prima volta a decretare la vincitrice del torneo sarà una sfida unica.

Il Flamengo di Jorge Jesus, è arrivato a contendere ai Millonarios il titolo continentale dopo aver superato nella fase ad eliminazione diretta l’Emelec, l’Internacional ed il Gremio. Il club Rubro-negro è alla sua seconda finale in 38 anni e sogna di cogliere quello che sarebbe il suo secondo storico successo. Nel 1981, fu Zico a trascinare i brasiliani al trionfo contro i cileni del Cobreloa.

Il River Plate nella fase ad eliminazione diretta ha invece superato gli ostacoli Cruzeiro, Cerro Porteno e Boca Juniors. Gli uomini guidati da Marcelo Gallardo, campioni del Sudamerica in carica, puntano alla loro seconda affermazione consecutiva, ovvero quella che sarebbe la quinta della loro storia.

In questa pagina tutte le informazioni su Flamengo-River Plate: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FLAMENGO-RIVER PLATE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Flamengo-River Plate

Flamengo-River Plate Data: 23 novembre 2019

23 novembre 2019 Orario: 21.00 (italiane)

21.00 (italiane) Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO FLAMENGO-RIVER PLATE

La finale della Copa Libertadores 2019 che vedrà protagoniste Flamengo e River Plate, si disputerà sabato 23 novembre all’Estadio Monumental di Lima. Il match si sarebbe dovuto inizialmente giocare all’Estadio Nacional di Santiago, ma a causa delle tensioni sociali verificatesi in , la CONMEBOL ha deciso di spostare la sede in Perù.

Fischio d’inizio previsto alle ore 21.00 italiane, a dirigere la contesa sarà l’arbitro cileno Roberto Tobar Vargas.

Flamengo-River Plate sarà trasmessa in diretta DAZN, la piattaforma che detiene in esclusiva i diritti della competizione. Gli abbonati potranno la finale di Copa Libertadores tramite smart tv grazie all'app di DAZN, oppure collegando il proprio televisore ad un decoder Sky Q, o ancora ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure PlayStation 4 o in alternativa utilizzando dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Stefano Borghi.

Essendo trasmessa in da DAZN, la super sfida tra Flamengo e River Plate potrà ovviamente essere seguita su dispositivi quali pc, smartphone o tablet, tramite il sito ufficiale della piattaforma o l’app dedicata.

Jorge Jesus dovrebbe disegnare il suo Flamengo con un 4-2-3-1 nel quale Gerson e Willian Arao dovrebbero agire in mediana davanti alla difesa. In attacco, il capocannoniere del torneo con sette reti, Gabigol, agirà da unica punta. A suo supporto ci sarà il trio composto da Ribeiro, Bruno Henrique e De Arrascaeta.

Marcelo Gallardo riproporrà il consueto 4-4-2 nel quale saranno Montiel, Martinez Quarta, Pinola e Casco a comporre la linea difensiva davanti ad Armani. A centrocampo, ecco Palacios e non Diaz. In attacco, certa la presenza di Santos Borré, al suo fianco ci sarà Suarez.

FLAMENGO (4-2-3-1): Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luis; Gerson, Willian Arao; Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabigol. All.: Jorge Jesus

RIVER PLATE (4-4-2): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pinola, Casco; Fernandez, Perez, Palacios, De la Cruz; Suarez, Santos Borré. All. Gallardo