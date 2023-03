Non solo Firmino: anche Keita e Oxlade-Chamberlain lasceranno il Liverpool

Rinnovamento in vista al Liverpool, che si prepara a perdere altri due elementi: in scadenza a giugno, Keita e Chamberlain non rinnoveranno.

Tu chiamala, se vuoi, rivoluzione. E probabilmente il momento è quello più adatto possibile, considerate le enormi difficoltà che sta attraversando in questa stagione il Liverpool, attardato in Premier League e quasi eliminato dalla Champions League. Non solo Roberto Firmino: anche Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain se ne andranno al termine della stagione.

Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto: la loro avventura col Liverpool terminerà il prossimo 30 giugno, a meno che, naturalmente, club e giocatori non arrivino a un accordo per un possibile prolungamento. Non sarà questo il caso: come conferma l'Evening Standard, sia Keita che Chamberlain se ne andranno a parametro zero.

Keita è arrivato nell'estate del 2018 dal Lipsia, senza riuscire mai a conquistarsi un posto da titolare inamovibile nel centrocampo di Klopp. La concorrenza, del resto, non è mai mancata: da Fabinho a Thiago, passando per Henderson, Wijnaldum e il jolly Milner. Però ha fatto incetta di trofei, comprese la Champions League del 2019 e la Premier League dell'anno successivo.

Quanto a Oxlade-Chamberlain, elemento capace di giostrare sia a centrocampo che in un tridente offensivo, i suoi problemi fisici sono tristemente noti: più volte si è fatto male a un ginocchio, rompendosi il crociato nel 2018 e dovendo saltare i Mondiali russi di quell'anno. Fin qui ha giocato 8 spezzoni di partita in campionato.

L'addio di Keita era nell'aria da tempo, nel contesto di un rinnovamento della rosa già programmato dal Liverpool in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda Oxlade-Chamberlain, poco prima di Natale Jürgen Klopp aveva depistato: "Non pensiamo troppo all'estate".

Nel pacchetto va infine inserito Arthur, anche se la sua situazione è chiaramente diversissima rispetto a quella dei due colleghi: il centrocampista brasiliano è ancora di proprietà della Juventus, è appena tornato da un grave infortunio, ma nemmeno lui rimarrà a Liverpool dopo la fine della stagione. Il suo destino è già scritto: tornerà a Torino. Anche se, probabilmente, non per restarci.