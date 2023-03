Fine di un'era: Firmino lascerà il Liverpool al termine della stagione

Ultimi mesi da giocatore del Liverpool per Roberto Firmino, in scadenza a fine giugno: il brasiliano ha comunicato la propria decisione a Klopp.

Fine di un'era. A Liverpool, ma non solo: nella Premier League stessa. Dopo otto anni di trionfi, dentro e fuori dai confini inglesi, Roberto Firmino si appresta a lasciare i Reds al termine della stagione, ovvero alla scadenza naturale del proprio contratto, datata 30 giugno.

Niente rinnovo, dunque. Secondo 'Sky Deutschland', la decisione di andarsene a parametro zero è stata presa da Firmino. Lo stesso attaccante l'ha comunicata personalmente al manager Jurgen Klopp dopo l'allenamento di questa mattina, precisando che da parte sua l'impegno fino all'ultima partita stagionale sarà massimo.

A pochi mesi dal fatidico 30 giugno, del resto, il Liverpool e Firmino non hanno mai fatto passi avanti in relazione a un possibile rinnovo. Anche se Klopp, un paio di mesi fa, confessava apertamente di sperare in una permanenza dell'ex Hoffenheim.

"L'ho già detto - spiegava il manager durante una conferenza stampa di metà gennaio - Sì, voglio che rimanga a giocare da noi".

Speranze disilluse. Firmino ha deciso di cambiare aria e scegliersi autonomamente una nuova destinazione. Una decisione alla quale ha contribuito la perdita di spazio nell'undici titolare di Klopp, specialmente dopo gli arrivi in sequenza dal mercato di Diaz, Nuñez e Gakpo e nonostante la partenza di Mané. Seconda scelta al Liverpool, Firmino non è stato nemmeno convocato da Tite per i Mondiali in Qatar.

In attesa di capire quale sarà la prossima squadra di Firmino, il brasiliano lascerà Liverpool con la bacheca piena: arrivato nell'estate del 2015 dall'Hoffenheim, ha conquistato sette trofei, tra cui la Champions League del 2019 e la Premier League dell'anno successivo, oltre ad altre due finali di Champions perse.

Sono 107, fin qui, le reti messe a segno da Firmino con la maglia del Liverpool in tutte le competizioni. Assieme a Sadio Mané e a Momo Salah ha formato un tridente che ha ridisegnato la storia recente del club. Sì, un'epoca sta davvero per finire.