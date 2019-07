Fiorentina, vertice sul pullman con Chiesa: "Resta, questa storia deve finire"

Vertice sul pullman tra Federico Chiesa e la Fiorentina sul futuro dell'attaccante. Joe Barone: "E' nostro e rimane, alla squadra serve stabilità".

Il caso Federico Chiesa potrebbe essere a una svolta. L'esterno viola, infatti, non è sceso insieme ai compagni dal pullman della per il giro in battello sul fiume Hudson.

Insieme a Chiesa c'erano Joe Barone, braccio destro del presidente Rocco Commisso, e il direttore tecnico Giancarlo Antognoni per un colloquio che aveva tutta l'aria di un vero e proprio vertice di mercato.

Chiesa d'altronde avrebbe già comunicato alla società la sua volontà di lasciare Firenze per trasferirsi alla Juventus mentre Commisso, come ripetuto più volte, intende trattenerlo in viola almeno per un'altra stagione.

Dopo circa un quarto d'ora Barone e Antognoni sono scesi dal pullman lasciando Chiesa da solo, finchè il giocatore non è stato raggiunto da Dario Dainelli.

Poco dopo anche Chiesa, secondo quanto riporta 'fiorentina.it', è finalmente sceso dal pullman col volto tirato e rilasciando solo poche parole ai cronisti presenti.

"Sto bene, tutto ok, grazie“.

Successivamente comunque Chiesa ha raggiunto regolarmente il resto del gruppo e, come testimonia la foto postata dalla Fiorentina, ha partecipato al giro in battello insieme ai compagni.

E proprio sul battello, a 'Sky' Barone si è allineato al pensiero di Commisso ribadendo come alla telenovela estiva dovrà essere messo un punto definitivo.