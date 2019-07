Fiorentina, Chiesa annuncia: "Voglio andare via", Barone: "Nemmeno per un miliardo"

Scontro tra la Fiorentina e Chiesa. Secondo 'Il Corriere dello Sport', c'è stato un confronto acceso, in un ristorante, tra Barone ed il giocatore.

Si prevede una lunga telenovela di calciomercato attorno a Federico Chiesa. La è negli per preparare la prossima stagione di , ma il 'caso' legato all'esterno d'attacco - che da tempo avrebbe un accordo con la Juventus - sta per mettere in subbuglio tutto. L'ultimo avvenimento, che ha quasi del surreale, è raccontato dal 'Corriere dello Sport'.

I giocatori della Fiorentina si trovavano a pranzo dentro il mercato italiano di Arthur Avenue; mentre Rocco Commisso e il suo staff nella trattoria di fronte, da Enzo’s. Joe Barone ha ricevuto una chiamata a sorpresa da Federico Chiesa, che ha voluto parlare faccia a faccia con il braccio destro di Rocco Commisso. I due si sono avviati verso la 186ª street, lungo Arthur Avenue, per poi entrare in un altro ristorante, Zero Otto Nove. Sono saliti al primo piano e incredibilmente hanno cominciato a parlare di fronte a qualche testimone.

"Voglio andare via, è arrivato il momento, ho bisogno di nuovi stimoli, mi dispiace. Destinazione? Non lo so, non c’è nessuno per ora".

Queste le parole pronunciate da Federico Chiesa, che poi ha dovuto assorbire la "furia" di Barone.

"Federico, ma se non c’è nessuno, perché hai tutta questa fretta di andare via? Chi c’è dietro? Con tuo padre ho già parlato e non ho più niente da dirgli. Ma siccome continuano a uscire queste voci sul tuo futuro, allora siate tu e lui a uscire allo scoperto, a dire che volete andare via. Ditelo ai tifosi, spiegatelo, assumetevi la responsabilità della vostra scelta. In ogni caso non ti venderemo neanche se ci arrivasse un’offerta da un miliardo. Rocco non ha bisogno dei tuoi soldi. Noi non abbiamo comprato te, abbiamo comprato la Fiorentina. Visto che parli bene inglese perché limitarti al calcio italiano, perché non guardare oltre, alla , all’ ? In ogni caso, da Firenze non ti muovi. Per Rocco bisogna tornare a onorare la maglia viola e rispettare i tifosi".

La discussione è finita così, con il giocatore che ha fatto ritorno al primo ristorante a testa bassa. A questo punto, se Chiesa vorrà forzare per andare via e approdare alla , bisognerà arrivare allo scontro totale. Al momento sul fronte bianconero non sembra esserci nulla di nuovo, solo il contatto di ormai un mese fa con l'accordo verbale raggiunto. Poi però la Juventus si è mossa sul mercato ed ha speso tanti soldi. Chissà, di sicuro la Fiorentina si ritrova una bella patata bollente in casa...