Fiorentina-Verona, le formazioni ufficiali: Ribery con Vlahovic

Fiorentina con la coppia d'attacco Ribery-Vlahovic, Barreca titolare a sinistra. Verona con Salcedo unica punta.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Barreca; Ribery, Vlahovic.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Günter; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Dimarco; Salcedo.

Prandelli ancora a caccia del primo successo della sua seconda esperienza sulla panchina della Fiorentina: avversario il Verona di Juric.

Viola con la confermata coppia offensiva composta da Ribery e Vlahovic, sorpresa sulla fascia sinistra con l'impiego di Barreca al posto di Biraghi. L'ex Amrabat in cabina di regia, a destra spazio per Venuti. Nel trio difensivo c'è Igor con Milenkovic e Pezzella.

Scaligeri in piena emergenza in attacco: infortunati Di Carmine, Favilli e Kalinic. L'unica punta è Salcedo, supportato da Zaccagni e Dimarco sulla trequarti. Out Barak, punito dal Giudice Sportivo con tre turni di squalifica. L'ex Ceccherini stringe i denti in difesa.