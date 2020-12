Squalificati Serie A: una giornata a Insigne, tre a Barak

Il Giudice Sportivo ha fermato per ben tre giornate Antonin Barak del Verona, un solo turno di stop per Lorenzo Insigne.

Archiviata la dodicesima giornata di arriva l'elenco dei giocatori squalificati in vista del prossimo turno: il Giudice Sportivo ha fermato per una sola giornata Lorenzo Insigne, espulso nel big match tra e per 'espressioni irrispettose' rivolte al direttore di gara con gestualità plateale. Al giocatore napoletano anche 10 mila euro di ammenda.

Pesante sanzione per il , che perde un elemento fondamentale come Barak per ben tre giornate: il centrocampista gialloblù ha colpito in modo violento con una pedata il ginocchio di un avversario a terra a palla lontana.

Squalificati per una giornata anche Pasquale Schiattarella del (espulso), Wilfried Singo (espulso) del , Julian Chabot (somma di ammonizioni) dello e Manuel Locatelli (somma di ammonizioni) del .