Fiorentina-Udinese, le formazioni ufficiali: Callejon punta, fuori Ribery

Nella Fiorentina gioca Vlahovic, in mezzo Castrovilli e Amrabat. Udinese con Ouwejan e Lasagna, in campo anche Molina.

FIORENTINA (3-4-1-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Biraghi; Bonaventura; Callejon, Vlahovic.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

Gara delle 18 in , per cercare di allontanarsi dalla zona pericolante e avvicinare quella di testa. Di fronte la di Iachini, a quota 4 in classifica, e l' di Gotti, che ha fin qui ottenuto solamente tre punti in questo avvio di campionato.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Nella Fiorentina spazio dal 1' per il nuovo arrivato Callejon come punta insieme a Vlahovic, con Bonaventura alle loro spalle. A centrocampo Amrabat e Pulgar sono gli interni, mentre Lirola e Biraghi gli esterni del 3-4-1-2 di Iachini. Davanti a Dragowski spazio per Milenkovic, Pezzella e Caceres. Fuori Ribery, Kouamè e Pulgar.

L'Udinese risponde con un 3-5-2 in cui Okaka e Lasagna sono le due punte, con Ouwejan e Molina esterni. In mezzo insieme a De Paul e Pereyra c'è Arslan. In difesa spazio per Samir, De Maio e Becao, mentre Nicolas è l'estremo difensore titolare.