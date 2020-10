Fiorentina-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina affronta l'Udinese nella 5ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 25 ottobre 2020

25 ottobre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Fiorentina di Beppe Iachini ospita in casa l'Udinese di Luca Gotti nella 5ª giornata del campionato di . I toscani sono dodicesimi in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte, i friulani si trovano in 17ª posizione a quota 3, con un cammino di una vittoria e 3 sconfitte.

Nei 44 precedenti giocati in Serie A in casa dei viola, questi ultimi conducono ampiamente sul piano statistico con 29 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte. Complessivamente la Fiorentina è imbattuta da 8 partite consecutive nel massimo campionato contro i bianconeri (5 vittorie e 3 pareggi), e ha tenuto la porta inviolata in 5 occasioni.

In casa il ruolino di marcia dei gigliati nel confronto è ancora più impressionante, visto che i viola si sono aggiudicati tutte le ultime 12 gare interne contro l'Udinese. L'ultimo successo bianconero al Franchi risale all'11 novembre 2007: in quell'occasione i friulani si imposero 2-1 con reti di Quagliarella e Di Natale e pareggio provvisorio siglato da Pazzini.

Si fronteggiano da un lato la terza squadra che ha mandato in goal più giocatori, 6, ovvero la Fiorentina, dall'altra la terzultima in questa graduatoria, con 2 soli giocatori a segno finora, ovvero l'Udinese. Lo spagnolo Gerard Deulofeu, tornato in in forza ai bianconeri, realizzò il suo primo goal in Serie A contro la Fiorentina nel febbraio 2017. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-UDINESE

Fiorentina-Udinese si disputerà la sera di domenica 25 ottobre 2020 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita, che sarà l'89ª in Serie A fra le due formazioni, sarà diretta dal signor Francesco Fourneau della sezione di 1.

La partita Fiorentina-Udinese sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Federico Zancan, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Gli abbonati Sky potranno seguire Fiorentina-Udinese anche in diretta attraverso Sky Go: la gara sarà infatti visibile sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS.

Per tutti gli altri tifosi e appassionati c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre la visione di diversi eventi sportivi, comprese le partite della Serie A, a coloro che acquistano uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi conavrete la possibilità di seguireancheSul portale troverete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal 1' al fischio finale.

Iachini si affiderà in attacco alla coppia Kouamé-Ribery, con Vlahovic e Cutrone pronti eventualmente a subentrare. Sulle fasce a destra Callejón è in vantaggio su Lirola, mentre a sinistra ci sarà Biraghi. Amrabat, favorito su Pulgar,sarà il perno centrale del centrocampo, con Bonaventura e Castrovilli come mezzali. In difesa, davanti al portiere Dragowski, agiranno Milenkovic, capitan Pezzella e Caceres.

Gotti dovrà ancora fare i conti con qualche assenza, viste le indisponibilità di Musso fra i pali, Jajalo, Mandragora e Walace a centrocampo e Stryger Larsen sulla corsia di destra. In porta giocherà nuovamente Nicolas, con una difesa formata da Rodrigo Becão, De Maio (in vantaggio su Nuytinck) e Samir. Ter Avest e Ouwejan, favorito su Zeegelaar, saranno i due esterni, con Arslan playmaker e gli argentini De Paul e Pereyra mezzali. In attacco coppia composta da Lasagna e Okaka, quest'ultimo in vantaggio su Nestorovski e Deulofeu.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Callejón, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Rodrigo Becão, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.