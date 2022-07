Fiorentina-Triestina 4-0: primo tempo a mille, poker dei Viola

Tutto facile per la Fiorentina nella sfida contro la Triestina: nel primo tempo calciati tre rigori, uno sbagliato da Jovic.

Nessun problema, tutto troppo facile per la Fiorentina di Italiano nell'amichevole pre-stagionale contro la Triestina. Già avanti di tre reti dopo un quarto d'ora, la Viola ha superato gli avversari per 4-0. Sbagliando anche un rigore prima del tris al 14'.

Italiano ha proposto il 19enne Bianco come terzino, giovane che potrebbe rimanere in prima squadra a seconda delle valutazioni del tecnico viola, con Maleh a centrocampo e Jovic prima punta. Per la Triestina dentro Rocchetti e Furlan.

Pronti via, la Fiorentina è devastante: Biraghi sblocca la gara dopo sette minuti con un diagonale dopo la splendida azione personale di Gonzalez. Non passano neanche 120 secondi che Amrabat raddoppia: il marocchino conquista un penalty e batte Mastrantonio.

Il portiere della Triestina ha però la soddisfazione di dire no a Jovic dagli undici metri già al minuto 12, respingendo il tiro non proprio perfetto dell'ex Real Madrid. Non passa molto però per il terzo goal della Fiorentina: botta di Jovic, respinta del portiere e tap-in di Saponara al 14'.

Al termine del primo tempo la Fiorentina è andata tre volte dal dischetto: l'ultima al 42' per il poker con il cucchiaio di Bonaventura.

Nonostante le continue conclusioni nella ripresa, il risultato non è cambiato: neanche dopo la consueta girandola di cambi, che ha visto subentrare, tra gli altri, anche Kouamé e Duncan.

IL TABELLINO

FIORENTINA-TRIESTINA 4-0

MARCATORI: 7' Biraghi, 9' Amrabat, 14' Saponara, 42' Bonaventura

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Bianco, M.Quarta, Igor, Biraghi (62' Terzic); Bonaventura, Amrabat, Maleh (61' Duncan); Nico Gonzalez (61' Kouamé), Jovic (82' Gori), Saponara (82' Ikoné).

TRIESTINA (4-4-2): Mastrantonio; Ghislandi, Sarzi Puttini, Crimi, Sabbione; Rocchi, Furlan, Pezzella, Gomez; Lovisa, Rocchetti.

Note: Jovic ha sbagliato un rigore