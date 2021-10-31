Fiorentina-Spezia, le pagelle: Vlahovic incontenibile, Gyasi in giornata negativa
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LE PAGELLE DI FIORENTINA-SPEZIA
FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6.5; Venuti 6 (60' Odriozola 6.5), Milenkovic 6, Quarta 6 (75' Igor sv), Biraghi 6; Bonaventura 6.5, Torreira 6.5 (75' Amrabat sv), Castrovilli 6.5 (68' Maleh 6); Sottil 6 (69' Callejon 6), Vlahovic 8, Saponara 7.
SPEZIA (4-2-3-1): Provedel 6; Ferrer 5.5 (46' Amian 5.5), Erlic 5, Nikolaou 5, Bastoni 5.5 (46' Colley 5.5); Kovalenko 5, Maggiore 5.5 (65' Manaj 5.5); Strelec 5.5 (65' Verde 5.5), Salcedo 5.5 (46' Sala 5.5), Gyasi 4.5; Nzola 5.