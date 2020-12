Fiorentina-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Caputo in panchina

De Zerbi non rischia il rientrante Caputo, mandandolo inizialmente in panchina. Nella Fiorentina torna dal 1' Ribery, in coppia con Vlahovic.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Peluso, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

con un 3-5-2 in cui la punta più avanzata è Vlahovic, supportato dal rientrante Ribery. In mezzo al campo Castrovilli e Bonaventura ai lati del regista Amrabat, con Venuti esterno destro. In panchina Callejon.

Nel Caputo è recuperato, ma non ancora pronto per partire dal primo minuto: solo panchina. In campo dunque Raspadori. Sulla trequarti c'è Traore e non Djuricic. In mezzo al campo Obiang al posto di Maxime Lopez.