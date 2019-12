Fiorentina in caduta libera, ma Pradè conferma Montella: "In panchina contro Inter e Roma"

Crisi piena per la Fiorentina: traballa la panchina di Montella, che però incassa la fiducia del ds Pradè: "Vedremo le prossime 2 partite".

Ufficiale: è crisi nera per la . I viola, sconfitti per 2-1 contro il , racimolano la quarta sconfitta consecutiva. In pericolo, dunque, la panchina di Vincenzo Montella. Che, tuttavia, si giocherà le sue ultime opportunità contro e . Proprio come confermato al termina della gara in zona mista dal responsabile dell'area tecnica gigliata, Daniele Pradè.

"Vediamo cosa succede nelle prossime due partite, l’allenatore non è uno stupido, vede anche lui cosa succede in campo. Ci manca quella sicurezza che avevamo ad inizio stagione. Con Inter e Roma Montella sarà in panchina".

Attenzione rivolta al mercato, alla ricerca di qualche occasione in grado di far fare il salto di qualtà alla rosa:

"Se ci saranno opportunità ci muoveremo, bisogna vedere se queste opportunità ci saranno. Vogliamo diventare una squadra potenzialmente forte, l’obiettivo è ripetere quello che stanno facendo e ".

Il momento, comunque, è dei più complicati: e non va sottovalutato: