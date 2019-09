Fiorentina-Juventus, Commisso: "Mai più cori sull'Heysel e su Scirea"

Rocco Commisso nega contatti con la Juventus per Federico Chiesa: "Mai ricevuto chiamate per lui. Da ragazzo ero juventino".

- non è una gara come tutte le altre: storie di trasferimenti da una parte all'altra come quelli di Roberto Baggio e Federico Bernardeschi e, soprattutto, di una rivalità che raggiunse l'apice negli anni '80, quando i viola arrivarono a giocarsi la vittoria dello Scudetto proprio con i bianconeri.

Appuntamento al 'Franchi' sabato alle ore 15: non dovrebbe mancare Rocco Commisso che per il big match contro i campioni d' si augura un giusto comportamento dei tifosi, troppo spesso al centro di critiche per cori che non hanno nulla a che vedere con il sano agonismo. Ecco le sue parole concesse in un'intervista esclusiva a 'Il Corriere dello Sport'.

"Cori? Non voglio più sentirli né sull’Heysel né su Scirea. Si va contro i miei principi. E non voglio più neanche quelli contro il sud. Io sono calabrese, Joe Barone è siciliano, Montella è napoletano, attaccare i meridionali è attaccare noi. Non so chi abbia fatto quei cori, non li conosco, ma non voglio più sentirli. Ai leader della Fiesole dico: controllate i pochi che lanciano quelle urla. La Fiorentina è di tutti, mia, dei tifosi e della Fiesole. Quei cori e la violenza no".

Da bambino Commisso era un tifoso della Juventus: tanti i ricordi che lo legano a una squadra storica con diversi campioni tra le sue file.

"Ho cominciato a giocare a 6-7 anni, per me l’unico sport era il calcio. Cominciai a tifare perché lì c’erano i migliori giocatori, Sivori, Boniperti, Charles, Nicolè, e perché dal mio paese emigravano a per lavorare, non a o a Milano. Non sono mai andato allo stadio. Ricordo il blocco juventino ai Mondiali ’82, ma lì c’erano anche Antognoni e Graziani. Prima di arrivare alla Fiorentina avrò visto due partite, una della Nazionale, a Udine, e una dell’ , a San Siro, non ricordo neanche contro chi".

L'interesse della Juventus per Federico Chiesa non si è mai tramutato in offerta ufficiale recapitata alla società toscana.

"Non abbiamo mai ricevuto una telefonata dalla Juventus o da qualsiasi altro club. La nostra posizione è sempre stata chiara. Però qualcuno continua a tirare fuori sempre la stessa storia, facendo del male al ragazzo. Leggo che Diego Della Valle mi avrebbe fatto lo sconto a patto di non vendere Chiesa: ma quando mai? Le pare che tolgano settanta milioni da una trattativa? Prima di scrivere fake news i giornalisti dovrebbero verificare le notizie, bastava farmi una telefonata".

Piena fiducia nell'operato di Vincenzo Montella nonostante le due sconfitte con e che hanno fatto storcere la bocca al pubblico viola.