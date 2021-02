Fiorentina-Inter, Prandelli annuncia: "Problema per Ribery, valutiamo domani"

La Fiorentina a caccia dell'impresa come successo qualche settimana fa contro la Juventus. Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro l'Inter, anticipo di Serie A del venerdì sera.

L'allenatore della Viola ha annunciato un problema fisico per Ribery.

"La squadra in generale sta bene, abbiamo avuto solo un piccola problema per Ribery , che sarà valutato solo domattina. Vorrei capire meglio anche io cosa abbia, ma dobbiamo aspettare fino a domani".

Sui nuovi arrivati, invece, Prandelli è molto positivo soprattutto per quanto riguarda Malcuit.

" Kokorin ha bisogno di tre settimane di preparazione e lo sapevamo, ma sta lavorando bene, sono contento, avrei voglia di inserirlo per fargli capire le caratteristiche di questo calcio e dei suoi nuovi compagni. Malcuit è più avanti, domani verrà in panchina e potrà fare anche 30 minuti".

Chiusura sulla partita di domani e sullo spessore tecnico dell'Inter.

"Io sono sempre positivo, alla tradizione favorevole contro l'Inter ci credo fino ad un certo punto. È una squadra attrezzata per arrivare in fondo al campionato, ha un gioco consolidato ed è una corazzata: per controbattere dovremo essere molto compatti ed equilibrati".