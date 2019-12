Fiorentina-Inter, Conte si gioca il primato: emergenza a centrocampo

L'Inter capolista si gioca il primato in casa della Fiorentina. Conte perde anche Candreva a centrocampo, Montella va con Boateng in avanti.

Da capolista e con un'enorme voglia di riscatto. Così l' affronta la complicata trasferta contro la . Da un paio di giornate i nerazzurri sono tornati in testa, ma martedì hanno vissuto la grande delusione dell'eliminazione dalla per mano del .

II tratto comune tra la partita di San Siro contro i blaugrana e la trasferta toscana sarà l'emergenza a centrocampo, che Conte sta fronteggiando ormai da diversi giorni. Alla lista degli indisponibili, già ricca, con Sensi, Barella, Gagliardini e Asamoah, si è aggiunto anche Candreva, out per problemi alla schiena.

Le alternative si restringono e le scelte sono quasi obbligate: Vecino e Borja Valero affiancheranno Brozovic per la terza partita consecutiva. Sugli esterni spazio per Lazaro e D'Ambrosio, con Biraghi che partirà con buona probabilità dalla panchina.

Una novità anche in difesa davanti ad Handanovic: dopo 4 gare da titolare nelle ultime 5, Diego Godin potrebbe tirare il fiato lascando campo a Bastoni, con spostamento di Skriniar sul centro-destra.

La Fiorentina si affiderà invece all'esperienza di Boateng, che prenderà il posto del lungodegente Ribéry al fianco di Chiesa, in posizione centrale. Pulgar e Castrovilli affiancheranno Badelj in mezzo, con Lirola e Dalbert sulle corsie. Torna Pezzella al centro della difesa, tra Milenkovic e Caceres. Dragowski in porta.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Borja Valero, D'Ambrosio; Lukaku, Lautaro Martinez