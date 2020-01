Fiorentina, Dragowski super: terzo rigore parato negli ultimi quattro in Serie A

Il pareggio che la porta a casa contro il ha la grande firma di Bartlomiej Dragowski, grande protagonista di giornata con un rigore parato a Criscito e con interventi miracolosi nel finale di gara al Franchi.

Il portiere viola si conferma specialista contro i tiri dagli undici metri: sono già tre i rigori parati negli ultimi quattro in , due dei tre in questo campionato. Uno score che lo mette al pari del milanista Donnarumma: il polacco è l'unico insieme al rossonero ad aver parato più di un rigore (2 a testa) in questa stagione.

3 - Bartlomiej #Dragowski has saved 3 of the last 4 penalties faced in the top-flight, including the last two (against and Genoa). Expert.#FiorentinaGenoa pic.twitter.com/vaOLyMV1tz