La Fiorentina conferma Iachini, è ufficiale: insieme un altro anno

Avanti con Beppe Iachini. La decisione della cambia gli scenari, indirizzati verso un ribaltone in panchina e che invece vedono l'attuale tecnico restare al timone dei viola.

La conferma di Iachini alla guida dei toscani, dopo la salvezza ottenuta in anticipo quest'anno, è stata ufficializzata dal club gigliato attraverso una nota.

Iachini è arrivato alla Fiorentina lo scorso dicembre per rilevare l'esonerato Vincenzo Montella: da calciatore, in maglia viola, l'ex centrocampista vanta 5 stagioni e 150 presenze.

"Sono davvero felice, per me la Fiorentina è qualcosa di speciale, è da sempre nel mio cuore. Ringrazio tutta la Società a cominciare dal Presidente Rocco Commisso, con Joe Barone e Daniele Pradè per il grande sostegno che mi hanno manifestato e per la fiducia che mi è stata accordata grazie anche al bel percorso di lavoro svolto tutti insieme. Voglio ringraziare anche questo fantastico gruppo di ragazzi per la loro disponibilità e professionalità che hanno dato a me e a tutto lo staff in questi mesi. Spero che insieme attraverso il lavoro potremo regalarci e regalare ai nostri tifosi delle belle soddisfazioni".