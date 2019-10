Fiorentina, Chiesa ambizioso: "Mi ispiro a Mbappé"

Federico Chiesa spera di emulare Kylian Mbappé: "Lo ammiro per quello che sta facendo alla sua giovane età. Difensori forti? Ce ne sono molti".

Della è il simbolo tecnico, l'uomo - pardon, il ragazzo - su cui costruire le basi della squadra del futuro: Federico Chiesa è rimasto a Firenze nonostante i forti rumours su un interessamento della , pronta a coprirlo d'oro se solo Rocco Commisso avesse dato il via libera alla cessione.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Per il figlio d'arte un altro anno in riva all'Arno per migliorare e crescere, prima magari del grande passo verso una big del nostro calcio. Intervistato dal mensile 'Men's Healt', Chiesa ha rivelato il nome del giocatore di cui vorrebbe seguire le orme.

"Un personaggio sportivo che ammiro è Kylian Mbappé, considerando quello che sta facendo e la sua giovane età".

L' è prima di tutto un Paese di difensori e il classe 1997 ha avuto modo di capirlo in prima persona con l'esperienza fin qui maturata in .

"I difensori più forti? Faccio fatica a farti un nome. In Italia ci sono da sempre difensori fortissimi. E anche in campo internazionale mi sono sempre confrontato con campioni di altissimo livello... Diciamo che oggi non è mai facile per un attaccante vincere i duelli e arrivare in porta. Ti devi sudare ogni centimetro del campo e ogni spazio".

Per arrivare ai livelli di Mbappé, Chiesa dovrà fregiarsi del titolo di campione del mondo come fatto dal francese nel 2018: chissà che l'edizione in programma nel 2022 in non sia la volta buona, a patto che l'Italia riesca a strappare il pass nei mesi a venire.