Fiorentina, Boateng: "Vorrei non aver mai fatto un tatuaggio"

Kevin-Prince Boateng si pente dei tatuaggi fatti in passato: "Vorrei non averne mai fatto uno, Cristiano Ronaldo ad esempio non ne ha".

E' uno dei giocatori più attenti al look, uno dei più 'fashion' per i suoi outfit a dir poco stravaganti: Kevin-Prince Boateng lo conosciamo bene per le sue doti in campo e per il contributo che sta offrendo alla , orfana degli infortunati Chiesa e Ribery.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il ghanese può dirsi soddisfatto della carriera avuta, seppur con qualche parentesi negativa, ma c'è una cosa che non rifarebbe mai: i tatuaggi. Sul corpo ne ha diversi ma il pensiero attuale è completamente all'opposto rispetto alle convinzioni passate, come dichiarato in un'intervista concessa a 'Bild'.

"Vorrei non aver mai fatto un tatuaggio. Oggi sei più bello se non hai tatuaggi perché praticamente tutti li hanno".

Uno dei riferimenti è Cristiano Ronaldo che non è mai cascato nella tentazione di 'dipingere' il proprio corpo.