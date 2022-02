Finisce l’avventura dell’Empoli in Youth League: il Dortmund vince 3-5

La prima storica partecipazione dell’Empoli alla Youth League termina al turno preliminare che da l’accesso agli ottavi di finale della competizione. I toscani si fermano di fronte al Borussia Dortmund, che espugna il Castellani e passa al turno successivo.







La gara secca di spareggi non sorride ai ragazzi di Antonio Buscé, campioni d’Italia lo scorso giugno. Nelle fasi precedenti avevano eliminato Domzale e Stella Rossa, nel percorso riservato alle squadre campioni.







Contro il Borussia è successo di tutto: goal di Bynoe-Gittens a sbloccarla, poi una clamorosa doppietta di Luca Magazzu, con tanto di destro secco di 30 metri all’incrocio.







Alla lunga è uscita la forza del Dortmund, guidata dal punto di riferimento Bradley Fink in attacco, che ha propiziato il 2-2 e segnato poi il 2-4. In mezzo, il decisivo 2-3 di Rijkhoff che in apertura di ripresa ha decretato il vantaggio tedesco.







Il 2-5 di Semic nel finale è stato la chiusura di un match che l’Empoli ha gestito bene nel primo tempo, prima di fare fatica nel secondo contro i ritmi gialloneri. Nel finale è arrivata anche l’espulsione di Buscé, oltre al goal del 3-5 di Panicucci che però non cambia l’esito.







Agli ottavi ci va la squadra di Tullberg. Per le Italiane, dopo il pomeriggio nero dell’Inter con lo Zilina, un’altra delusione.