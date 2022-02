Youth League, Zilina-Inter 3-1: nerazzurri eliminati dagli slovacchi

Si ferma ai sedicesimi di finale la Youth League 2021/2022 per l'Inter. Dopo il secondo posto nei gironi per la sola differenza reti rispetto al Real Madrid, nerazzurri costretti ai playoff contro il Zilina, per poter approdare agli ottavi: 3-1 firmato Sauer in terra slovacca e team meneghino eliminato dalla Champions League giovanile

Chivu ha proposto Jurgens e Curatolo in attacco, con Fontanarosa difensore centrale. Sulla trequarti Casadei, a centrocampo c'è Sangalli. Per Vesely, tecnico dello Zilina, 4-3-3 in ci Jambor è la prima punta, supportato sulle ali da Addo e Karpalik.

Una gara a cui l'Inter ha pensato per settimane, preparandola al meglio. Ogni tattic, però, è stata spazzata via dalla doccia fredda operata da Sauer: dopo neanche un minuto, il 17enne slovacco ha infatti battuto Rovida con una bella conclusione all'angolino destro. Percussione, conclusione, vantaggio Zilina al 1'.

Sotto shock per l'immediato svantaggio, l'Inter non riesce a riprendersi. Lo Zilina lavora bene sulle fasce, ma le occasioni latitano da entrambe le parti, con i nerazzurri mai pericolosi dalle parti di Belko, almeno fino al montante colpito da Curatolo al minuto 38 della prima frazione.

In campo con più convinzione vista la parte finale dei primi 45', l'Inter però vede i propri desideri nuovamente a terra, immediatamante. Sauer, mattatore di giornata, non sbaglia nemmeno a inizio ripresa: approccio da dimenticare per i nerazzurri e altro inserimento del centrocampista per il raddoppio.

Chivu prova ad effettuare diversi cambi per tentare l'impresa, ma il doppio colpo subito all'inizio dei due tempi è troppo forte: Inter timida, Zilina in controllo e nonostante il 2-1 di Jurgens avanti nella competizione europea. Anche grazie alla rete in extratime. Per i giovani nerazzurri grande delusione, soprattutto opo i quarti ottenuti nel 2020. Edizione 2020/2021, invece, cancellata causa Covid.

IL TABELLINO

YOUTH LEAGUE, ZILINA-INTER 3-1

MARCATORI: 1' e 47' Sauer (Z), 77' Jurgens (I), 96' V. Valko (Z)

ZILINA (4-3-3): Belko; Kopasek, Leitner, Aeremeyaw, Owusu; Snajder (63' Javorcek), Oravec (77' Stojchevski), M. Sauer; Karpalik (53' Bortoli), Jambor (63' Valko), Addo (77' L. Sauer).

INTER (4-3-1-2): Rovida; Zanotti, Matjaz, Fontanarosa, F. Carboni; Fabbian, Sangalli (52' Peschetola), Grygar (64' V. Carboni); Casadei; Curatolo (52' Abiuso), Jurgens.

Arbitro: Gishamer

Ammoniti: Carboni (I), Sangalli (I), M. Sauer (Z), V. Carboni (I), Belko (Z)

Espulsi: -