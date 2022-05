Finale di Conference League, contro chi gioca la Roma?

La Roma è qualificata alla finale di Conference League 2021/2022. I giallorossi, come da pronostico a inizio stagione (in cui figurava tra le favorite insieme al Tottenham e alle retrocesse dall'Europa League), sono andati avanti nella competizione, fino a giocarsi l'ultimo atto del torneo. Nella sua prima edizione.

Eliminato il Leicester, la Roma giocherà una finale europea trentuno anni dopo l'ultima volta, quando venne battuta dall'Inter nell'allora Coppa UEFA, oggi Europa League. Per la squadra di Mourinho la possibilità di fare la storia e ottenere il primo successo continentale.

L'AVVERSARIA DELLA ROMA

Tra la Roma e la vittoria della Conference League c'è il Feyenoord. La formazione olandese, infatti, ha superato il Marsiglia in semifinale e giocherà la finalissima del torneo. Prima dei francesi sono stati eliminate il Drita (Kosovo), il Lucerna (Svizzera), l'Elfsborg (Svezia), Union Berlino e Maccabi Haifa nei gironi (Germania e Israele), Partizan (Serbia) e Slavia Praga (Repubblica Ceca).

DESSERS E GLI AVVERSARI IN FINALE

Il pericolo numero uno per la Roma in finale di Conference è sicuramente il nigeriano Cyriel Dessers. Capocannoniere del torneo, nato in Belgio ma convocato dalla Nazionale biancoverde in virtù delle sue origini, è un classe 1994 riuscito ad arrivare al top solamente nell'annata in corso. Prima punta, guida il 4-2-1-3 o il 4-3-3 di mister Slot.

Se Dessers è il capocannoniere, Sinisterra è il giocatore più prezioso. Ala colombiana 22enne, il numero 7 ha raggiunto la maturità nella stagione 2021/2022, arrivando in doppia cifra in Eredivisie. Difficile una conferma al Feyenoord dopo questa stagione: probabile un salto in uno dei cinque maggiori campionati europei. Per lui anche la possibilità Napoli come dopo Insigne.

Tra i giocatori del Feyenoord da tenere d'occhio sicuramente il numero 10 che garantisce qualità e tecnica: Orkun Kökcü. Il turco classe 2000 è già da qualche anno un punto importante nella propria Nazionale e fa parte della prima squadra di Rotterdam dal 2018. Un talento precoce, che può giocare come trequartista e mezz'ala.

Slot può contare su un attacco che può girare senza problemi: basti pensare che il 24enne Guus Til, il capocannoniere stagionale, gioca principalmente nei tre sulla trequarti.

FEYENOORD (4-3-3): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Til, Aursnes, Kokçu; Nelson, Dessers, Sinisterra. All. Slot

La finalissima di Conference League 2021/2022 è prevista mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 21. Il match tra Roma e Feyenoord è previsto in Albania e in particolare a Tirana.

IL FEYENOORD HA MAI VINTO IN EUROPA?

La squadra di Rotterdam ha vinto tutto. La Champions League, due volte la Coppa UEFA/Europa League, nonchè tre Intertoto e l'Intercontinentale. Conquistare anche la Conference League porterebbe il Feyenoord ulteriormente nella storia del calcio.