Figo e l'esperienza all'Inter: "Mancini mi ha umiliato, ho sofferto"

Dopo aver illuminato e Madrid, Luis Figo ha concluso la sua carriera all' per quattro anni. Tra alti e bassi che lui stesso ha riconosciuto, soprattutto con Roberto Mancini.

L'ex ala portoghese ha raccontato in diretta Instagram a Fabio Cannavaro il suo rapporto con l'attuale Ct della nazionale, suo tecnico all'Inter per tre stagioni.

"All’inizio all'Inter ho avuto una bella esperienza, poi dopo con Mancini c’è stato brutto feeling a livello umano, è stata una delle persone che mi ha più umiliato in carriera. Io all’Inter ho sofferto. A 34-35 anni ho avuto situazioni che non devono succedere. Non era questione di giocare o meno, a 34 anni sai cosa puoi dare. Scaldarsi 85 minuti e poi giocare tre minuti non è normale. Bisogna essere professionisti e accettarlo, ma il rapporto non è più lo stesso dopo".