Il figlio di Matteo Renzi brilla in Serie D: rovesciata da urlo in Prato-Borgo San Donnino

La domenica di Serie D è stata abbagliata dalla luce folgorante di un gesto tecnico eccezionale, andato in scena in Prato-Borgo San Donnino: a siglare la rete del definitivo 2-1 per i padroni di casa è stato Francesco Renzi, figlio del leader politico Matteo.

Il classe 2001, subentrato dalla panchina, ci ha impiegato pochissimo per fulminare il portiere avversario con una rovesciata sensazionale ad un quarto d'ora dalla fine: una prodezza da vedere e rivedere, decisiva per i tre punti del Prato che ora staziona all'ottavo posto del girone D, a -3 dalla zona playoff.

Per Renzi jr si tratta del secondo sigillo in campionato dopo quello rifilato all'Athletic Carpi nella rocambolesca vittoria in rimonta per 3-2 del 6 ottobre.

Francesco Renzi raggiunse gli onori delle cronache nel 2018, quando superò il provino per entrare a far parte della formazione Primavera dell'Udinese: in seguito ha vestito la maglia della Pistoiese, prima della discesa tra i dilettanti al Prato.