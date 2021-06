FIFA 22: quando esce, novità e dispositivi

EA Sports al lavoro per il nuovo capitolo di FIFA: tutte le news, le licenze e gli sviluppi dell'Ultimate Team.

Nell'ultimo triennio ha perso parecchi videogiocatori, ma FIFA rimane comunque tra le serie videoludiche più amate e utilizzate da milioni di persone in tutto il mondo. Passata l'annata 2020/2021 e in vista della stagione 2021/2022, via anche ai lavori per FIFA 22.

La pandemia di coronavirus ha fatto slittare il vecchio titolo, mentre il 22 dovrebbe tornare regolamente nello stesso periodo delle edizioni precedenti. Si sa ancora poco del nuovo capitolo di FIFA, ma nel corso dell'estate arriveranno tutti gli aggiornamenti in merito.

QUANDO ESCE FIFA 22?

FIFA 22 dovrebbe concretizzarsi in qualche modo nel 2021, con il CEO di EA Andrew Wilson che ha già confermato di come il gioco arriverà sicuramente:

"Tutti i nostri nuovi giochi EA Sports sono progettati per piattaforme console di nuova generazione, tra cui FIFA, Madden, NHL e EA Sports PGA Tour" ha dichiarato Wilson durante una teleconferenza EA a maggio.

Il successo dei titoli FIFA è stato rimarcato da Wilson nella stessa conversazione e tenendo conto di ciò è facile capire perché EA sarebbe desiderosa di continuare la coltivazione di quel particolare franchise.

Appare ancora troppo presto ipotizzare una data per FIFA 22, ma dovrebbe arrivere nei negozi fisici e digitali, nel caso, a settembre 2021.

FIFA 22 ANNUNCIATO, QUANDO?

EA Sports ha annunciato FIFA 21 al suo evento EA Play ed è possibile che il colosso dei videogiochi possa fare lo stesso per FIFA 22. Quest'anno, EA Play è previsto per il 22 luglio 2021. Tuttavia, esiste anche una concreta possibilità che FIFA 22 possa essere annunciato prima, ovvero all'evento E3, che si svolgerà dal 12 al 15 giugno 2021. Un potenziale approccio per EA potrebbe essere quello di stuzzicare l'appetito con un teaser trailer all'E3 prima di avere un vero e proprio lancio, con tutti i dettagli, al proprio evento EA Play a luglio.

FIFA 22 SU QUALI DISPOSITIVI?

Come evidenziato dai capi di EA, FIFA 22 è in fase di realizzazione per console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series-X/S, quindi sarà interessante vedere come ne risentiranno la grafica e il gameplay. Si prevede comunque che il gioco sarà disponibile per giocare anche su PlayStation 4 e Xbox One, oltre che su PC. FIFA 21 è stato aggiunto al catalogo di Google Stadia lo scorso marzo 2021, ma non è chiaro come e se FIFA 22 verrà implementato per la piattaforma. Resta anche da vedere se FIFA 22 sarà un titolo giocabile su Nintendo Switch.