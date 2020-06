Ferran Torres, la stella del Valencia che piace alla Juventus

Ferran Torres ha compiuto vent'anni solo lo scorso febbraio ed è una delle rivelazioni in Liga. Il suo nome è stato accostato anche alla Juventus.

Vent'anni appena compiuti, un grande talento e soprattutto un contratto in scadenza nel 2021 ancora da rinnovare: sono queste le principali caratteristiche di Ferran Torres, stella del sbocciata definitivamente in questa stagione prima dello stop causa pandemia e vera rivelazione della .

Cresciuto nelle giovanili del Valencia, a soli sedici anni viene aggregato alla squadra B che milita nella Segunda Division spagnola. Nel 2017/18 però Ferran Torres entra già nel giro della prima squadra: l'esordio arriva in Coppa del Re il 30 novembre 2017 ed al termine della stagione colleziona un totale di 16 presenze.

La svolta arriva l'anno scorso quando Marcelino scommette forte su questo esterno moderno nel suo 4-4-2 facendolo esordire pure in . Tecnico e veloce soprattutto nello stretto, Ferran Torres ama giocare quasi calpestando la linea di bordocampo.

Destro naturale, se la cava più che bene anche col sinistro e possiede un buon tiro ma la sua specialità sono i dribbling con cui salta gli avversari. In viene considerato da molti il nuovo Asensio.

Il gioiello del Valencia è l'uomo giusto anche per ribaltare velocemente l'azione grazie all'ottima progressionee ad una buona visione di gioco. Tutte doti che hanno ovviamente risvegliato l'interesse delle big europee.

Da migliorare invece c'è soprattutto la fase difensiva data la scarsa predisposizione a rientrare mostrata fin qui. I margini di crescita però, vista la giovanissima età, sono ovviamente enormi.

In il nome di Ferran Torres è stato accostato soprattutto alla Juventus dove sarebbe l'elemento ideale per il 4-3-3 di Sarri e potrebbe sostituire Douglas Costa. Ma al momento in pole sembra esserci il Borussia Dortmund, mentre sul ragazzo si starebbe muovendo a fari spenti pure il Real Madrid.

Quella attuale è stata la stagione della consacrazione per Ferran Torres che ha messo insieme 6 goal a 7 assist in 35 presenze, brillando pure in Champions League.

Ecco perché il Valencia farà di tutto per convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza tra un anno. Contratto su cui peraltro è presente una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.

La valutazione realistica si aggira però intorno ai 60 milioni. Tanti ma non troppi per un talento dal sicuro avvenire come Ferran Torres. La ci pensa.