Ferran Torres-Juventus, all'asta si iscrive anche il Real Madrid

Aumenta la concorrenza per Ferran Torres: sull'ala che piace alla Juventus e per cui il Borussia Dortmund è avanti a tutti, c'è anche il Real.

La lo studia da tempo, il Borussia Dortmund ha sorpassato le rivali, ora si inserisce anche il . Continua la pazza corsa a Ferran Torres, ala classe 2000 del nei radar dei top club europei.

'Tuttosport' registra una nuova pretendente, ossia i Blancos, che aumentano la concorrenza contro cui Madama deve scontrarsi per provare ad arrivare al gioiellino spagnolo.

Ferran Torres, in scadenza nel 2021, è blindato da una clausola rescissoria da 100 milioni ma la sua situazione contrattuale lo rende trattabile a minor prezzo: il Valencia, per lasciarlo partire, ne chiede almeno 60.

Altre squadre

La , a dispetto di un'asta destinata ad alzarsi giorno dopo giorno, non molla e rimane in pressing per uno dei crack del panorama continentale. Con un Real in più da battere.